Андрій Садовий очікує, що правоохоронці з’ясують, хто і навіщо це зробив.

У кабінеті мера Львова Андрія Садового знайшли прослуховувальний пристрій. Про це у Telegram розповів сам міський голова.

В оприлюдненому відео він показав, де саме був вмонтований пристрій.

За словами Садового, мобільний телефон почав "глючити", і його разом із зарядним блоком віддали в ремонт своїм фахівцям.

"Вони це розкрили та виявили прослуховувальний пристрій, вмонтований (у блок), карту пам’яті, сім-карту. І виникає питання: а хто це зробив?", - зазначає мер Львова.

Він сподівається, що правоохоронці з’ясують це.

"Якщо це зробили якісь іноземні спеціальні служби, то, звичайно, СБУ і наші контролюючі органи, які тим займаються, мають спрацювати. Якщо це зробили українці, хтось з українських спецслужб, тут у мене є питання: нащо робити таку "халяву"? Я би хотів, щоб було розслідування, щоб керівництво СБУ та всі, хто тим займається, дали мені відповідь: що це таке", - прокоментував Садовий.

Виявлення прослуховувальних пристроїв у кабінеті Залужного

У 2023 році у кабінеті на той час головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного виявили прослуховувальні пристрої. Засоби знайшли, коли готували кабінет до роботи. За даними ЗМІ, пристрої для прослуховування також були знайдені і у співробітників Залужного.

Коментуючи ці знахідки, Залужний розповів, що "прослушка" була встановлена у кабінеті, в якому він давно не був, але в якому планувалась зустріч найближчим часом.

Він розцінив цю історію "як війну".

