Використовуючи український досвід, вчені планують запобігти перебоям з постачанням продовольства у світі.

Команда науковців з NASA створює глобальний центр швидкої оцінки врожаю за допомогою супутникових знімків та штучного інтелекту. Фінансову підтримку надають такі технологічні гіганти, як Google та Microsoft, а головний досвід вчені отримали під час роботи в Україні. Про це пише Bloomberg.

Центр оброблятиме запити з районів, що постраждали від стихійних лих та конфліктів, використовуючи зображення з космосу, дистанційне зондування та моделі штучного інтелекту, аби вчасно спрогнозувати потенційні сільськогосподарські кризи.

Амбітний проект розпочинався з запрошення вченої-агронома Інбали Беккер-Решеф, яка працює в NASA, до України. Це сталося одразу після повномасштабного вторгнення Росії. Офіційні особи в Україні хотіли з'ясувати, скільки пшениці та інших зернових культур було втрачено через російських окупантів.

Надана Києву інформація допомогла уникнути потенційних обмежень на експорт зерна, що ще більше посилило б шок для ланцюгів постачання продовольства в перший рік війни.

Україна і зараз лишається одним із ключових проектів для команди Беккер-Решеф. Вони продовжують оцінювати збитки, завдані російським вторгненням, стежити за новими посівами та підраховувати кількість покинутих сільськогосподарських угідь, особливо на лінії фронту.

Вчені також працюють над кількісною оцінкою збитків, завданих рисовим полям внаслідок повеней у Пакистані, впливу громадянської війни в Судані на врожай у занедбаних районах, а також над аналогічними запитами щодо Північного Ківу в Демократичній Республіці Конго.

Проблема швидкого і своєчасного реагування на продовольчі виклики суттєва для світу. За оцінками ООН, минулого року близько 8% світового населення могли б зіткнутися з голодом.

Виклики природи та зміни клімату стають все вагомішими і частішими. Тільки цього року смертоносні повені вразили Техас, спекотна хвиля охопила більшу частину Європи, близько 1000 рятувальників боролися з величезною лісовою пожежею на околицях Марселя, а сильні дощі в Китаї призвели до зсувів грунту. Протягом останніх тижнів раптові повені в Пакистані призвели до переміщення понад 4 мільйонів людей та знищення врожаю рису та цукрової тростини.

Тож на початковому етапі фінансування команда вчених отримала 7,7 мільйона доларів від Google, Microsoft та NASA і запускає свій глобальний центр швидкої оцінки врожаю.

Зміни клімату та їхній вплив на продовольчу безпеку

В минулому місяці ціни на м'ясо в світі оновили історичний максимум. Одним з ключів до цього називають зміни клімату. Виробники не справлялися з високим попитом на яловичину в США та Китаї на тлі загальносвітового скорочення поголів’я великої рогатої худоби.

А південний захід Франції постраждав від наймасштабнішої пожежі за останні 70 років, яка знищила понад 17 000 гектарів виноградників та інших сільськогосподарських угідь. Спека, посуха і лісові пожежі поставили під загрозу виробництво вина, обсяги якого впадуть нижче середнього показника за п'ять років.

