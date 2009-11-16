У ЄЦ побачили, що програми кандидатів написані під копірку

Партія “Єдиний Центр” закликає кандидатів у президента України запропонувати механізми реформування місцевого самоврядування.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, про це заявив голова секретаріату “Єдиного Центру” Володимир ШУМІЛКІН.

«Кандидати у президенти через ЗМІ та офіційні сторінки в мережі Інтернет повинні донести конкретні плани дій щодо реформування місцевого самоврядування: пояснити як буде обиратися влада на місцях, які повноваження вона матиме і якими ресурсами буде забезпечена на виконання цих повноважень», – сказав він.

«Сьогодні всі програми основних кандидатів щодо місцевого самоврядування носять суто декларативний характер і написані фактично під копірку, – пояснив В.ШУМІЛКІН. - Так, Ю.ТИМОШЕНКО та В.ЯНУКОВИЧ виступають за «реформування міжбюджетних відносин на користь місцевого самоврядування та надання йому більших повноважень». Однак ніхто з них ні на словах, ні в програмі не запропонував механізмів виконання цієї обіцянки. Цю ж «хворобу» перейняв і А.ЯЦЕНЮК – «повноваження, відповідальність та доходи місцевої влади мають бути суттєво підсилені».

«Враховуючи, що основні кандидати є народними депутатами або мають парламентські фракції, найефективнішою формою представлення їхніх планів мали б стати конкретні законопроекти. Вони мають стосуватися зміни виборчого законодавства, реформи міжбюджетних відносин та реформи системи влади», – підкреслив В.ШУМІЛКІН.

На його думку, місцеве самоврядування вимагає не штампованих гасел, а конкретних дій у напрямку посилення його повноважень. Тому, щоб наповнити змістом регіональні тури кандидатів, він пропонує перетворити їх на обговорення законодавчих ініціатив кандидата у сфері місцевого самоврядування.