У Тимошенко не бачать підстав переносити дитяче Євробачення

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що парламент має звернутися до уряду з приводу проведення дитячого «Євробачення-2009» під час епідемії грипу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Перед цим перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ висловив подив з приводу того, що в Україні оголошено карантин, але планується проведення дитячого «Євробачення».

За його словами, також під час карантину прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО здійснює поїздки Україною і «збирає велику кількість людей у закритих залах».

О.ЄФРЕМОВ наголосив на тому, що спеціалісти-медики мають чітко заявити, чи є підстави для карантину в Україні, і якщо такі підстави є, то тоді постає питання щодо необхідності перенесення проведення дитячого «Євробачення».

Він зазначив, що було прийнято рішення про карантин і зараз багатьом батькам доводиться або брати лікарняні, або водити дітей з собою на роботу, оскільки дитячі садки і школи не працюють.

На це міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО заявив, що немає ніяких підстав для перенесення дитячого «Євробачення», оскільки йдеться не про велику кількість задіяних людей у цьому заході.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК на засіданні Оргкомітету з підготовки та проведення дитячого пісенного конкурсу "Євробачення - 2009” заявив, що в Україні буде створено оперативний штаб для координації та постійного контролю санітарно-епідеміологічної ситуації у місцях проведення офіційних заходів дитячого "Євробачення-2009", харчування і тимчасового проживання учасників, партнерів та гостей.

Урочисте відкриття конкурсу відбудеться сьогодні, 16 листопада.