Литвин не допомагатиме регіоналам валити Тимошенко

Фракція Блоку Литвина не буде голосувати за висловлення недовіри уряду в разі розгляду цього питання в сесійній залі парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, коментуючи відповідну вимогу фракції Партії регіонів.

Голова ВР зауважив, що уряд зобов`язаний виконувати закон про підвищення соціальних стандартів, незважаючи на всі заяви, що він цього робити не збирається. «І ми будемо робити все, і вимагати від уряду виконання цього закону», - сказав він.

За словами В.ЛИТВИНА, те, що сьогодні відбувається в парламенті, є нічим іншим як залякуванням одне одного.

Як сказав В.ЛИТВИН, незрозуміло, хто на себе візьме відповідальність за ситуацію в Україні, якщо уряд буде відправлений у відставку і матиме повноваження «виконувачів обов’язків».

«Тому, на моє глибоке переконання, приймаючи таке рішення, треба розуміти, які будуть наслідки. Треба дати цьому уряду довести ситуацію до логічного завершення», - сказав В.ЛИТВИН.