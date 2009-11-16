У Вакарчука кажуть, що стипендії платили і платитимуть

У Міністерстві науки та освіти України вважають, що заяви студентської організації про можливі проблеми із виплатою стипендій, спотворюють реальну ситуацію.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міносвіти, коментуючи заяву координатора громадської ініціативи "Студентський захист” Андрія ЧЕРНИХ про те, що студенти вищих навчальних закладів України в кінці року можуть не отримати стипендій.

"Міністерство освіти і науки заявляє, що стипендії студентам виплачувалися і надалі виплачуватимуться вчасно", - йдеться у повідомленні прес-служби.

У міністерстві вважають, що заяви студентської організації про можливі проблеми із виплатою стипендій є нагнітанням істерії і перекручуванням інформації. "МОН проводить велику роботу щодо запобігання виникнення заборгованості у виплаті стипендій, і лист до Мінфіну №1/12-4571 – частина цієї роботи. Однак витягування інформації з контексту робочого листування між державними структурами окремими громадськими організаціями призвело до спотворення реальної ситуації", - пояснили у прес-службі МОН.

В Міносвіти наголосили, що фінансування за захищеними статтями, до яких відноситься і стипендіальне забезпечення, здійснюється впродовж 11 місяців поточного року вчасно і в повному обсязі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні координатор громадської ініціативи "Студентський захист" А.ЧЕРНИХ поширив заяву, у якої стверджувалося про можливість неотримання стипендій для студентів вищих навчальних закладів України в кінці року.

При цьому громадська організація посилалася на лист Міністерства освіти і науки України №1/12-4571 від 5 листопада 2009 року до Міністерства фінансів, в якому повідомлялося, що станом лише на 1 жовтня кредиторська заборгованість зі стипендій вже становить 16 428,4 тис. грн. і може спричинити критичну ситуацію зі стипендіальних виплат на кінець року.

“Тобто, Міністерство освіти і науки України, як головний орган центральної виконавчої влади, у освітній галузі, що має у своєму підпорядкуванні найбільшу кількість підвідомчих навчальних закладів, зіштовхнулась з проблемою нестачі коштів для здійснення виплати стипендій та індексації на неї, яка сьогодні вже становить 15 відсотків. Таким чином, щомісячні „звіти” Міністерства освіти і науки України про стовідсоткове фінансування виплати стипендій залишається під великим сумнівом”, - зазначив А.ЧЕРНИХ.