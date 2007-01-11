Ющенко поїхав до Алчевська

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочою поїздкою до Алчевська Луганської області.

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час поїздки його супроводжують заступник глави Секретаріату Президента Віктор БОНДАР і голова Національного банку України Володимир СТЕЛЬМАХ.

Заплановано, що Президент проведе нараду з адміністративно-господарським активом Луганської області.

Також глава держави відвідає ВАТ «Алчевський металургійний комбінат», де огляне виробничі потужності підприємства та ознайомиться зі схемою його технічного переобладнання.

* * * ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» – базове металургійне підприємство Луганської області та одне з найбільших в Україні. Продукція комбінату використовується у суднобудуванні, атомному і хімічному машинобудуванні, для виробництва газопроводів, локомотивів, тракторів. Вона продається у більш ніж 40 країнах світу.

На підприємстві працює 20700 осіб. Рівень середньої заробітної плати – 1394 грн.

Без зупинки основного виробництва здійснюється програма технічного переоснащення, розрахована до 2010 року. Вона передбачає заміну застарілого обладнання і відмову від користування застарілими технологіями.

У 2007 році на реконструкцію комбінату планується використати майже 3,5 млрд. грн.