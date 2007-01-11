Тимошенко пророкує 27-ий Універсал

Лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО скептично ставиться до ідеї ухвалення “дорожньої карти” виконання Універсалу національної єдності.

Про це вона повідомила в інтерв’ю журналістам у ВР.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала журналістам, що раніше вже прогнозувала підписання ще не однієї домовленості між представниками коаліції та Президентом.

За її словами, не хотілося б бути пророком, але ми підійшли вже до другого універсалу, а там не далеко і до 27-го (універсалу)», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Вона додала, що на “дорожню карту” чекає така сама доля, як і на Універсал національної єдності, який систематично не виконується.

Як повідомляв УНІАН, 10 січня Президент України В.ЮЩЕНКО після завершення тристоронніх консультацій з головою ВР Олександром МОРОЗОМ і прем`єр-міністром Віктором ЯНУКОВИЧЕМ повідомив, що 14-15 лютого відбудеться круглий стіл з підготовки "дорожньої карти" виконання Універсалу національної єдності

За словами Президента, в круглому столі повинні взяти участь провідні політичні інститути країни, громадські організації, журналісти і позапарламентські політичні сили.

«Темою №1 для круглого столу має стати формування "дорожньої карти" для реалізації положень Універсалу національної єдності, який ми підписали минулого року», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент України підкреслив, що в рамках круглого столу має бути підготовлений план дій «щодо реалізації тих домовленостей і тієї частини норм, які випливають з Універсалу національної єдності».

Довідка УНІАН. 3 серпня 2006 р. в Секретаріаті Президента України відбулася церемонія підписання Універсалу національної єдності. Документ підписали від Партії регіонів - Віктор ЯНУКОВИЧ, від фракції СПУ - Василь ЦУШКО, від фракції блоку «Наша Україна» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ. Лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО підписав універсал з деякими зауваженнями.

Свої підписи під документом також поставили Президент України В.ЮЩЕНКО, голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ та прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

Водночас лідер БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО Універсал національної єдності не підписала.