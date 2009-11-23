У львівському Русі спростовують заяву про вихід з НРУ

У Львівській облорганізації НРУ спростовують повідомлення про перехід членів осередку до складу руху „За Україну!”

У Львівській обласній організації Народного Руху України спростовують повідомлення про перехід членів осередку до складу громадського руху „За Україну!”

Сьогодні в коментарі УНІАН голова оргкомітету Львівської крайової організації НРУ Андрій КОРНАТ спростував відповідну заяву народного депутата Ярослава КЕНДЗЬОРА.

«Заява Ярослава КЕНДЗЬОРА про вихід ЛКО НРУ з лав Народного Руху є брехливою і спрямованою на дезінформацію виборців та громадськості регіону про начебто ліквідацію партійної організації. Заява, на мою думку, зроблена з метою введення в оману виборців, а пан КЕНДЗЬОР хоче використати це з власною вигодою – вкотре пройти до Верховної Ради України, цього разу «на плечах» Президента ЮЩЕНКА», - заявив А.КОРНАТ.

Він наголосив, що Я.КЕНДЗЬОР прагне «шахрайським шляхом забрати структури ЛКО НРУ і переформатувати їх в інший політичний проект», який, на думку А.КОРНАТА є «абсолютно безперспективним».

«До того ж, останнім головою ЛКО НРУ на Львівщині був не Я.КЕНДЗЬОР, а Ярослав ПІТКО, якого було звільнено з посади та призупинено його членство у партії через махінації з приміщенням управи НРУ у Львівській області», – заявив А.КОРНАТ.

Він зазначив, що у зв’язку зі звільненням голови ЛКО НРУ в області 14 листопада ц.р. створено оргкомітет, до складу якого увійшло 17 осіб. «Це єдиний легітимний орган, який має повноваження здійснювати поточне керівництво ЛКО НРУ», – сказав А.КОРНАТ.

«Заяви про розпуск партійної організації – це свідчення повної некомпетентності цих людей або ж цілеспрямований обман. Адже відомо, що партійну організацію не можна ліквідувати (розпустити) без рішення вищого керівного органу – тобто з‘їзду партії. Все це є у статуті Народного Руху України», - зазначив А.КОРНАТ.

Він повідомив, що Львівська крайова організація НРУ готується до проведення у лютому 2010 року звітно-виборної конференції, під час якої буде обрано голову осередку.

«На сьогоднішній день з ЛКО НРУ офіційно не вийшов жоден член партії, не було жодної заяви про вихід групи людей. Я це заявляю з усією відповідальністю», - наголосив А.КОРНАТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 23 листопада, прес-служба руху «За Україну!» з посиланням на Я.КЕНДЗЬОРА повідомила, що Львівська облорганізація НРУ 21 листопада прийняла рішення про вихід з лав НРУ та перехід до громадського руху.

За словами Я.КЕНДЗЬОРА, Львівський обласний осередок НРУ практично у повному складу увійшов у рух «За Україну!».