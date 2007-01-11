Мороза нагородили за те, що ”воскресив” Януковича і комуністів

Український щотижневий журнал “Кореспондент” у рамках свого щорічного проекту “Особистість року” визнав голову ВР Олександра МОРОЗА людиною, яка більше за всіх вплинула на життя країни у 2006-му.

"Прагматичний розрахунок і особлива роль у процесі повернення до влади невдах президентських виборів 2004 року принесли О.МОРОЗУ звання “Особистість року” за версією Кореспондента", зазначає видання.

Відзначається, що саме рішення О.МОРОЗА, всупереч думці впливових членів партії, уможливило створення парламентської коаліції з КПУ, СПУ і Партією регіонів. "Золота акція лідера соціалістів допомогла команді Віктора ЯНУКОВИЧА взяти приголомшливий реванш над своїми заклятими опонентами з помаранчевого табору і цілком змінити політичний рельєф країни", пише “Кореспондент”. Створення парламентської коаліції стало точкою відліку масштабної кампанії з консолідації влади й ослаблення фігури Президента. “В.ЯНУКОВИЧ і його прихильники витиснули з уряду людей Віктора ЮЩЕНКА, перетягнули на свій бік багатьох депутатів з помаранчевого табору, підім’яли під себе значну частину зовнішньої політики і почали наступи на регіони”, вважає редакція журналу.

"О.МОРОЗ не просто воскресив комуністів і команду В.ЯНУКОВИЧА, яким ще недавно світила лише глуха опозиція, але і привів їх до влади. Можна сказати, що О.МОРОЗ визначив розвиток України як мінімум на кілька років уперед", - вважає головний редактор журналу Кореспондент Віталій СИЧ.

“Кореспондент” також відзначив людей, що визначилися у 2006 році: десять - в Україні і десять - на міжнародній арені.

Серед українських номінацій: Тріумфатор року - тренер Національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН, якому вдалося дійти до чвертьфіналу чемпіонату світу з футболу. Невдаха року - футболіст Андрій ШЕВЧЕНКО, який не зміг “намацати свою гру” після переходу до “Челсі”.

Легковаговиком року журнал назвав Віталія КЛИЧКА, що з вершини професійного боксу опустився у безодню української політики.

Іноземцем року визначено головного санітарного лікаря Росії Геннадія ОНИЩЕНКА, “жертвами якого по черзі ставали українські сировари, винороби, виробники молока і заготівники м’яса”.

Також у рубриці “Україна” журнал відзначив Юрія ЛУЦЕНКА за перетворення в політика національного масштабу, Віктора ПІНЧУКА - за численні благодійні проекти, Савіка ШУСТЕРА - за створення мегапопулярних телепрограм, Лілію ПОДКОПАЄВУ - за всиновлення дитини (вона зробила це першою з українських знаменитостей), Печерський суд міста Києва - як збірний образ судової системи країни за низку дивних рішень.

На міжнародне життя минулого року, на думку журналістів журналу, істотний вплив мав шейх Хасан НАСРАЛЛА, що спровокував затяжний лівансько-ізраїльський конфлікт. Невдахою року у світі став Президент США Джордж БУШ, який розгубив свій авторитет не тільки за межами США, а й у себе вдома.

Відзначив “Кореспондент” також Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ - за систематичне порушення спокою в регіоні; Лакшмі МІТТАЛА - за поглинання свого головного конкурента Arcelor і створення величезного сталеливарного концерну; американську поп-зірку Брітні СПІРС - за скандальні пиятики і вечірки, а також Зінедіна ЗІДАНА - за гучне завершення футбольної кар’єри. Також президента Венесуели Уго ЧАВЕСА - як символ повернення лівих до влади в Латинській Америці, німецького письменника Гюнтера ГРАССА - за визнання року та північнокорейського лідера Кім Чен ІРА - за створення вогнища напруженості планетного масштабу. Особливо відзначив “Кореспондент” і загибель колишнього офіцера ФСБ Олександра Литвиненка, смерть якого спровокувала міжнародний скандал.