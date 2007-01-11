Ющенко розчарував Генпрокуратуру і СБУ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав Закон «Про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України щодо оскарження постанови про порушення кримінальної справи».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 14 грудня 2006 року Верховна Рада ухвалила Закон ,,Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо додаткових заходів із захисту прав людини в кримінальному процесі”, яким пропонується доповнити КПК України статтями 2367 і 2368, що передбачають оскарження у суді постанови про порушення кримінальної справи та порядок розгляду судом скарги на постанову про порушення такої справи.

Третього січня керівники Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України звернулись з клопотанням до Президента України ветувати цей закон. На їх переконання, цей закон у прийнятій редакції є таким, що паралізує розслідування важливих кримінальних справ про актуальні злочини, у тому числі - у сфері економіки, призведе до зростання злочинності, корупції і в кінцевому підсумку до підриву національної безпеки України.