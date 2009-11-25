Ющенко наполягає на демонтажі пам’ятника Леніну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наполягає на необхідності демонтажу пам’ятників тоталітарного режиму в Україні.

Як повідомляє сайт В.ЮЩЕНКА, про це глава держави сказав у місті Прилуки Чернігівської області, де він узяв участь у закладенні каменю на місці будівництва пам’ятника жертвам Голодомору 1932-1933 років.

Президент нагадав присутнім про відповідальність за їхній вибір: «Ви вибрали депутатів, які до сьогоднішнього дня, напередодні вшанування 76 роковин Голодомору, не можуть наважитися прийняти рішення про зняття того пам’ятника (Леніну). Ви вибрали депутатів, що не можуть відрізнити національну позицію від байдужості».

В.ЮЩЕНКО також висловив сподівання, що ситуація зміниться, коли всі це зрозуміють, то Україна буде іншою. «І динаміка буде іншою, і ми будемо жити з українським прем’єром, з українською владою», - наголосив Президент.

«Я хочу бачити Україну з власною пам’яттю, - сильною, демократичною і вільною», - підсумував В.ЮЩЕНКО.