У Противсіха народилася онука

Кандидат на пост Президента України Василь ПРОТИВСІХ вчетверте став дідусем— у нього народилася онука Іринка.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі В.ПРОТИВСІХА.

Дівчинка з’явилася на світ в Івано-Франківську, на батьківщині кандидата, де мешкає його донька — юрист Наталка КРУЧАК і старша онука, 14-річна Оксана. До речі, саме вона наполягла на тому, щоб сестру, яка народилася, назвали Іриною. А сама Оксана — переможиця обласної олімпіади з української мови — зараз посилено готується до всеукраїнських змагань юних україністів. Ще двох онуків В.ПРОТИВСІХА виховує його син Олег.

За словами самого кандидата, він вірить, що усі його четверо онуків виростуть в багатій, красивій і вільній Україні, стануть її гідними громадянами.

Довідка УНІАН. 6 листопада ЦВК зареєструвала В.ПРОТИВСІХА кандидатом на пост Президента України. В.ПРОТИВСІХ - житель Івано-Франківської області, самовисуванець і до зміни паспорта 2 жовтня 2009 року мав прізвище ГУМЕНЮК. Він є керівником Івано-Франківської торгово-промислової палати.