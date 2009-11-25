Рябоконь придумав, як перемогти корупцію

Кандидат на пост Президента України Олег РЯБОКОНЬ назвав умови, за яких в країні можна перемогти корупцію.

Про це він заявив у коментарі, переданому УНІАН.

«Ні для кого не секрет, що українське суспільство хворе на корупцію. Корупція вважається однією з головних проблем країни, вона не дає розвиватися економіці, перешкоджає іноземним інвестиціям, паралізує громадянську активність. Заходи із боротьби з корупцією є обов’язковим атрибутом будь-якої політичної програми будь-якого уряду й будь-якого політика, але, на мою думку, всі вони виходять із хибних передумов і не принесуть результату», - зазначив О.РЯБОКОНЬ.

За його словами, корупція існує й широко використовується, оскільки це джерело доходу для влади. «Порочна система влади використовує корупцію як свій основний заробіток, а громадяни беруть участь у корупції, тому що створені такі умови, коли дати хабар набагато ефективніше, ніж інші способи вирішення проблеми. Він простий і приносить результат. При цьому покарання ніякого – адже так усі роблять», - сказав О.РЯБОКОНЬ.

Він вважає, що причиною існування корупції є можливості, якими володіє чиновник. Ці можливості встановлюються «згори», законами й посадовими інструкціями самими учасниками системи. Крім того, чиновники самі трактують свої обов`язки й мають можливості діяти на свій розсуд, зазначає кандидат у президенти України.

За його словами, чиновники самі беруть участь у корупції, потім самі створюють спеціальні комісії, щоб розслідувати можливі порушення – тим самим випереджаючи запит суспільства на наведення порядку, а потім комісії публікують свої висновки, що корупції немає. «Завіса опустилася, й громадяни знову залишилися з відчуттям, що їх у черговий раз обдурили», - підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

На його думку, таким чином, для того, щоб корупції не було, потрібна система, ефективніша, ніж корупція, й вона має відповідати трьом умовам. «Перше – відносини громадянина та чиновника повинні бути так само прості й зрозумілі, як у корупційній моделі. Друге - відносини повинні приносити результат, потрібний замовнику, - громадянину. Третє – у чиновника не повинно бути ніяких можливостей діяти на свій розсуд. Крім того, чиновник і громадянин повинні знати, що за корупцію передбачено покарання – публічне й за законом», - підкреслив О.РЯБОКОНЬ.

Він переконаний, що тільки дотримання всіх цих умов знищить корупцію.

За словами О.РЯБОКОНЯ, українська практика останніх 20 років показала, що «згори» вирішити проблему корупції неможливо. Неможливо передбачити всі деталі всіх можливих посадових інструкцій. Крім того, всі «правильні» рішення згори з часом «уточнюються» й «коригуються» чиновниками внизу на свою користь.

«Єдиний спосіб вирішити проблему – самоорганізація громадян, у результаті якої до влади прийде нова еліта. Органам влади будуть делеговані лише ті права, без яких не може жити громадянське суспільство. Органи влади громадянського суспільства із самого початку матимуть тільки ті повноваження, для яких вони будуть створені, просто тому що інакше вони не зможуть з`явитися. Ці органи розпоряджатимуться лише тими ресурсами, які їм передадуть громадяни. В ході природної конкуренції корупційна модель відімре, як менш ефективна й не здатна вижити без тіні», - переконаний О.РЯБОКОНЬ.