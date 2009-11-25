У Богословської є рецепт, як подолати корупцію за 7-8 місяців

Кандидат на пост Президента України Інна БОГОСЛОВСЬКА вважає, що державні закупівлі за бюджетні кошти мають здійснюватися за допомогою електронних бюджетів і під громадським контролем.

Про це вона заявила в коментарі УНІАН.

І.БОГОСЛОВСЬКА нагадала, що це один з найважливіших пунктів її передвиборчої програми «Дорога правди. Робота. Порядок. Віра».

«Треба відзначити, електронні бюджети, як один з найбільш дієвих способів боротьби з корупцією і бюрократією, використовуються в Мексиці, Німеччині, Австралії, Канаді, Данії і США. Електронний формат держзакупівель введено з червня 2008 року в Казахстані. У Росії вони також затребувані. Наприклад, в одному з найбільших регіонів країни - Свердловській області така практика діє ще з 2002 року», - наголосила кандидат на пост Президента.

За словами І.БОГОСЛОВСЬКОЇ, бюджети є головним джерелом збагачення чиновників. «Це моя стара ідея - електронний уряд, електронні бюджети, електронні держзакупівлі. І ми це зробимо обов`язково, бо іншого способу боротьби з корупцією немає! Я даю гарантію - через 7-8 місяців після того, як я стану Президентом, усі бюджети в країні будуть в електронному вигляді. Електронний бюджет дає змогу проконтролювати ціни, витрати, контрагентів», - відзначила кандидат у президенти.

І.БОГОСЛОВСЬКА заявила, що ввести таку практику просто, але для цього потрібна політична воля, якої, за її словами, не вистачає нинішньому керівництву країни.

«Наші депутати в Черкасах провели невеликий експеримент – ввели електронну звітність в одному з ЖЕКів. Виявилося, корупція є й там. Один ЖЕК на місяць нібито купував тисячу мітел, хоча насправді гроші осідали в кишенях адміністрації. Тому, якщо впровадити цю практику в масштабах країни, ми одержимо колосальний ефект», - резюмувала І.БОГОСЛОВСЬКА.