У ПР думають, що проти Януковича Майдан не вийде, бо він - опозиція

Заступник голови фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає абсурдними заяви про можливу організацію масових акцій протесту в разі перемоги на президентських виборах лідера ПР Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив сьогодні на прес-конференції.

Відповідаючи на питання журналістів, Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що якщо вже міністр внутрішніх справ говорить, що можливий Майдан, то це вже «діагноз».

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, у такому разі прем`єр-міністр повинна міняти міністра внутрішніх справ, бо замість того, щоб боротися з безпорядками, він їх організовує.

Б.КОЛЕСНІКОВ нагадав, що В.ЯНУКОВИЧ є лідером Партії регіонів, а Партія регіонів перебуває в опозиції.

«Якщо ЯНУКОВИЧ виграє вибори, то проти кого Майдан? Проти опозиції. Такого ще ніколи не було», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він відзначив, що «це не знайде підтримки ні в Україні, ні за кордоном».

Довідка УНІАН. Міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО 22 листопада в ефірі «5-го каналу» не виключив повторення Майдану після президентських виборів в січні 2010 року.

«Я не виключаю, що якщо нас спіткає невдача при ротації політичних еліт, якщо влада не зуміє навести лад і дисципліну у власних лавах, якщо вона не зможе відповісти людям на їх вимогу навести порядок у країні і забезпечити диктатуру права і закону, то неминучі певні акції протесту", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.