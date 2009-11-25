Ющенко хоче ввести нове звання - «праведник світу»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує започаткувати в Україні присвоєння звання “праведник світу” тим, хто рятував людей від голоду у 1932-1933 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на церемонії відкриття оновленої документально-художньої виставки «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу».

В.ЮЩЕНКО запропонував Інституту національної пам’яті розглянути питання про запровадження в Україні “інституту праведництва”, вивчивши іноземний досвід з цього питання, в тому числі Держави Ізраїль, в якій таке звання присвоюється людям, що рятували євреїв під час Голокосту.

Крім того, у своїй промові Президент зауважив, що розслідування СБУ в рамках кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках дає підстави стверджувати, що голод мав штучний характер та був геноцидом українського народу. За його словами, комуністичний режим пішов на цей крок з однією метою – придушити визвольні рухи в Україні та знищити людей, які мріяли про незалежну державу. Навівши конкретні факти, які свідчать про організацію голоду, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що мова йде про “вбивство голодом”.

Президент подякував СБУ, інститутам, які виявляють нові факти про Голодомор 1932-1933 років, зауваживши, що без правди нормальний розвиток країни неможливий.

Як повідомили у прес-службі СБУ, на сьогодні розслідування кримінальної справи за фактом вчинення геноциду в Україні в 1932-1933 роках, тобто за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу України, перебуває на завершальній стадії. Слідством встановлено, що у 1928-1931 роках керівництвом більшовицької партії на території України було застосовано системні масштабні репресії й переслідування української інтелігенції, духовенства, селянства. Апогеєм, зазначають в СБУ, стало створення штучного голоду у 1932-33 р.р. Службою безпеки отримано беззаперечні докази вчинення вищим керівництвом СРСР злочину проти людства. Це підтверджується 3456 знайденими та розсекреченими документами органів влади та Комуністичної партії, в тому числі й за підписом Йосипа Сталіна; 3186 книгами реєстрації про смерть в ці роки, показаннями 1730 свідків, 857 знайденими масовими захороненнями жертв геноциду тощо.

Наразі тривають судово-медична та науково-демографічна експертизи, які дадуть відповідь про кількість загиблих у 1932-33 роках. СБУ направило клопотання про надання правової допомоги до правоохоронних органів Австрії, Білорусі, Великої Британії, Казахстану, Молдови, Італії, США, Росії, Німеччини та Польщі. Після завершення розслідування кримінальної справи всі матеріали будуть передані до суду.

Як повідомлялось, експозиція виставки «Голодомор 1932-1933 років – геноцид українського народу» оновлена матеріалами, наданими Службою безпеки України, що опрацьовуються у рамках порушеної кримінальної справи за фактом геноциду українців.