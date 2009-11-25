У Сумах Януковичу довелося йти на мітинг через «чорний хід»

Сьогодні в Сумах кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА жителі обласного центру зустріли великим протестним пікетом.

Як передає кореспондент УНІАН, вони перегородили в’їзд до адміністративної будівлі та центральної прохідної ВАТ «Сумське НВО імені Фрунзе» і не дозволили лідеру Партії регіонів потрапити таким чином на завод для зустрічі з виборцями.

Сумчани, більшість із яких були зрілого віку, тримали у руках близько двох десятків плакатів з різними гаслами. Серед них – «Янукович, геть із Сум!», «Янукович – Стоп!», «Перемогли Щербаня – переможемо Януковича!», «Нам нужен Президент, а не проФФесор!», «Сумщина знає – Янукович програє!» та інші.

Жителі міста зустріли також вигуками «Ганьба!» два автобуси із молодими людьми, на яких були накидки із символікою Партії регіонів та які тримали прапори цієї політичної сили, не дозволивши юнакам вийти з автотранспорту. Останні змушені були проїхати кількасот метрів, а потім пішки повернутись до адмінбудівлі ВАТ. Тим не менше, пікетувальники не дозволили їм і цього разу стати поруч, тож молодики розташувалися вздовж проїжджої частини однієї із сумських вулиць. Лише присутність працівників міліції попередила сутичку між представниками різних політичних поглядів.

У цей же час В.ЯНУКОВИЧ та особи, які його супроводжували, змушені були потрапляти на машинобудівне підприємство через прохідну одного із його промислових майданчиків.