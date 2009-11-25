Тимошенко пообіцяла селянам нашкребти три мільярди

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що дала завдання Міністерству фінансів і уряду до кінця поточного року «ввійти у планові цифри по бюджету».

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду заявила сьогодні під час урочистих зборів з нагоди Дня працівників сільського господарства.

«Зараз до кінця року я поставлю завдання перед Мінфіном і урядом виправити ситуацію, і до кінця року ввійти у всі планові цифри», - сказала прем`єр.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що в бюджеті на 2009 рік видатки на аграрний сектор відповідають показникам 2008 року і становлять 11 млрд. грн. Проте на 20 листопада ц.р. уряд зміг профінансувати лише 8 млрд. грн. «Ми робимо все, щоб до кінця року виконати цифри, за якими взяли зобов`язання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України планує в 2010 році збільшити обсяг державної допомоги агропромисловому комплексу до 25,8 млрд. грн. проти 22,5 млрд. грн. у 2009 році.