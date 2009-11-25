Тимошенко: два Віктори хочуть рейтинги на біді заробляти

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що в парламенті не вистачить голосів народних депутатів для підтримки ініціативи Партії регіонів відправити уряд у відставку.

Таку думку Ю.ТИМОШЕНКО висловила сьогодні у ефірі “5-го каналу”, коментуючи заяву лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА про можливу відставку уряду.

"Це вже два роки вони лихоманять парламент, лихоманка просто в парламенті, в суспільстві. Кожен день лякають якимись відставками. Сьогодні я будь-кому звільню місце прем’єр-міністра, хто може впоратися з кризою одночасно фінансово-економічною, пандемією в таких умовах політичної блокади, яку два Віктори (ЮЩЕНКО та ЯНУКОВИЧ) створили сьогодні для уряду і для держави. І я думаю, що ніхто з них сьогодні на місце прем’єр-міністра не піде, тому що вони хочуть на біді рейтинги заробляти, а не відповідальність нести", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду наголосила, що абсолютно байдуже ставиться до таких гучних заяв та такої "брудної" та "нікчемної" політики.

"Я просто знаю, що сьогодні, крім мене, ніхто відповідальність за країну не несе, не несе відповідальність за виплату пенсій, за виплату заробітних плат бюджетникам, за припинення епідемії. Я особисто, персонально несу відповідальність. І я нікуди від цієї відповідальності не ухиляюся. Тому хочуть вони ставити (на голосування у ВР) відставку уряду – нехай ставлять і нехай спробують на це набрати голоси", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.