Ющенко: дії уряду приведуть до зниження обороноздатності України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію деяких положень розпорядження уряду щодо проведення конверсії смуг радіочастот, які в безперервному режимі використовуються Збройними силами України та іншими спецкористувачами в інтересах національної безпеки та оборони держави, і передачі права на користування ними операторам мобільного зв`язку включно з іноземними інвесторами.

Текст відповідного указу “Про зупинення дії деяких положень розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 року №1361-р” розміщено на офіційному сайті глави держави.

Президент зауважив, що можливість фінансування заходів, пов`язаних із переозброєнням Збройних сил України, інших спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу відповідними засобами, передбачена лише, починаючи відповідно з 2010, 2012 років.

В.ЮЩЕНКО вказав, що уряд зазначеним розпорядженням передбачив заходи, що призведуть до зниження рівня боєздатності Збройних сил України та інших військових формувань, їх бойової готовності до оборони держави, а відповідно, - до зниження рівня обороноздатності України, негативно вплинуть на виконання правоохоронними органами завдань з охорони громадського порядку та боротьби зі злочинністю, а отже, діяв усупереч нормам статті 17, пункту 7 статті 116 Конституції України.

Також Президент звернувся до Конституційного Суду України з проханням розглянути питання щодо конституційності пунктів 1-3 розпорядження Кабміну «Деякі питання проведення конверсії радіочастот».