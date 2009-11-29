Керівники Одеської області не брали участь у вшануванні жертв Голодомору

Одесити вшанували пам`ять мільйонів убієнних голодом біля скорботного пам`ятника жертвам Голодомору на Лідерсовському бульварі.

Як передає кореспондент УНІАН, до його підніжжя поклали квіти Одеський міський голова Едуард ГУРВІЦ, секретар міськради Олександр ПРОКОПЕНКО, представники громадських організацій і рухів, партій, духовенство, офіцери і солдати Почесної варти.

Разом з тим, серед присутніх, які вшанували хвилиною мовчання пам`ять жертв Голодомору, не було керівництва області - голови облради Миколи СКОРИКА і голови облдержадміністрації Миколи СЕРДЮКА.

Учасники скорботної акції поклали кошики з квітами до пам`ятника жертвам Голодомору.

«Жорстокий голодомор, як і всі інші злочини комуністичного режиму, повинні бути рішуче засуджені всіма, кому є дорогими ідеали гуманізму», - підкреслив в розмові з журналістами Е.ГУРВІЦ.