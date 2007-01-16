Давидович виграв апеляційний суд

Апеляційний суд м. Києва скасував постанову Печерського районного суду Києва від 11 грудня 2006 р. про визнання протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо підбиття загальних підсумків збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і Єдиного економічного простору.

Про це УНІАН повідомили у відділі взаємодії зі ЗМІ Центральної виборчої комісії.

Відповідне рішення Апеляційний суд ухвалив 15 січня.

Суд також ухвалив залишити без розгляду скаргу О.ОСАДЧОГО, в якій він просить визнати протиправною бездіяльність ЦВК щодо підбиття загальних підсумків збирання підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму.

Ця ухвала Апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає, підкреслили у відділі взаємодії зі ЗМІ ЦВК.

Як повідомляв УНІАН, ЦВК 29 грудня 2006 року визнала дійсними 4 млн. 431 тис. 674 підписи із зібраних 4 млн. 656 тис. 182 підписів громадян за проведення референдуму про членство України в НАТО і Єдиному економічному просторі з Білоруссю, Казахстаном і Росією (ЄЕП). Центрвиборчком ухвалив, що врахуванню не підлягають 224 тис. 509 підписів.

Відповідно до законодавства, для організації всеукраїнського референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати не менш як три мільйони підписів.

30 жовтня цього року голова ЦВК Ярослав ДАВИДОВИЧ повідомив, що правоохоронні органи порушили 28 кримінальних справ за фактами порушень при зборі підписів за проведення референдуму про членство України в НАТО і ЄЕП.

У свою чергу, 9 листопада прес-служба Генеральної прокуратури повідомила, що відомство вивчає 10 кримінальних справ, порушених по фактами внесення помилкових відомостей в підписні листи щодо проведення всеукраїнського референдуму з питань вступу України до НАТО і ЄЕП.

11 грудня Печерський райсуд Києва зобов`язав Центрвиборчком підбити підсумки збору підписів громадян під вимогою про проведення всеукраїнського референдуму щодо вступу України до НАТО і ЄЕП.

ЦВК оскаржила в Апеляційному суді міста Києва визнання її бездіяльності щодо підбиття підсумків збору підписів за проведення референдуму з питань про вступ України до НАТО і ЄЕП.