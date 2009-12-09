У Тимошенко перевірятимуть «родинний бізнес» кандидатів у держслужбовці

Уряд запроваджує спеціальні перевірки кандидатів на посади у державній службі. Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ТУРЧИНОВ сказав: “На жаль, протягом фактично всіх років незалежності у нас накопичилось дуже багато проблем і публічні скандали, які виникали, останній з них був пов’язаних із заступником глави СБУ паном КИСЛИНСЬКИМ, який приховав відсутність у нього освіти».

Перший віце-прем’єр підкреслив, що спеціальна перевірка проводитиметься при зарахуванні на держслужбу як у центральні, так і місцеві органи влади.

«Причому, ця спеціальна перевірка буде торкатися, в тому числі, і близьких такого претендента, тому що, це мабуть секрет полішинеля, який вважається «дуже інтелектуальною» розробкою наших вітчизняних чиновників, коли він відповідно до анкети не займається бізнесом, пов’язаним з його державною діяльністю, але ж дружина або родина, або дитина “випадково”, наприклад, займається наданням послуг, пов’язаних з безпосередньою діяльністю того чи іншого чиновника», - підкреслив О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, 8 грудня керівник Головного управління Державної служби України Тимофій МОТРЕНКО заявив, що Головне управління Державної служби України ініціює проведення аудиту декларацій про доходи, які подають державні службовці. За його словами, для реалізації цього процесу необхідно створити спеціальну службу, яка б займалася проведенням такого аудиту. У Головдержслужбі вважають, що необхідно прийняти спеціальний закон про декларування та аудит декларацій.

При цьому Т.МОТРЕНКО повідомив, що "за 5 років 90% кандидатів на посади 1-ї та 2-ї категорій подали недостовірні відомості про себе. З них 72,9% - недостовірну інформацію про власні доходи, 7,7% приховували інформацію щодо адмінпротоколів за притягнення за корупційні діяння, 5,3% приховували інформацію про притягнення до кримінальної відповідальності... 1,2% подали неправдиві відомості про освіту".

При цьому він пояснив, що посади 1-ї та 2-ї категорії - це рівень керівників центральних органів влади, губернаторів та їхніх заступників, а також директорів департаментів.

За інформацією Головдержслужби, щороку на державну службу вступають 40 тисяч осіб.

При цьому спецперевірку проходять лише кандидати на посади 1-ї та 2-ї категорій, а це 250-300 осіб на рік.

"Тобто, ми перевіряємо тільки 0,6% від усіх, хто приходить на державну службу", - сказав Т.МОТРЕНКО.