Прокурор Криму відмовився переходити на роботу в інший регіон України

Прокурор Автономної Республіки Крим Віктор ШЕМЧУК відмовився переводитися на роботу в інший регіон України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський прокурор заявив сьогодні на розширеному засіданні колегії за підсумками роботи прокуратури в 2006 році за участю керівників уряду автономії та правоохоронних органів АРК.

За словами В.ШЕМЧУКА, напередодні він побував у Генеральній прокуратурі України, де йому було запропоновано піти з посади прокурора АРК і перевестися на роботу в інший регіон країни (в якій саме - В.ШЕМЧУК не уточнив).

Проте кримський прокурор відмовився від такої пропозиції, мотивуючи це тим, що ще не використав 5-річний термін, протягом якого він згідно із законом може перебувати на посаді в Криму.

Як сказав В.ШЕМЧУК, сьогодні щодо нього може бути поширений компромат, у зв`язку з чим закликав співробітників прокуратури та ЗМІ не вірити "цьому бруду". Він також закликав працівників прокуратури не збирати й не поширювати чутки щодо його персони.

Раніше в ряді кримських ЗМІ з`явилася інформація про те, що найближчим часом відбудеться зміна керівництва прокуратури автономії й кримського Главку МВС.