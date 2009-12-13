Ющенко привітав Кличка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав Віталія КЛИЧКА, який захистив титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі.

Про це повідомляє офіційний сайт Президента.

«Щиро вітаю Вас із черговою славною перемогою над рейтинговим боксером американцем Кевіном ДЖОНСОНОМ», зазначається в привітанні.

«У напруженій боротьбі Ви продемонстрували високу майстерність, силу волі і духу. Найпрестижніший чемпіонський пояс Всесвітньої міжнародної ради, яким володіли такі легендарні боксери як Мухамед АЛІ, Майк ТАЙСОН, Леннокс ЛЬЮЇС, знаходиться в руках українця. Сьогодні мільйони спортсменів, уболівальників, вся Україна радіє за Вас і пишається Вами»,- наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО побажав В.КЛИЧКУ щастя та нових перемог в ім’я Батьківщини.

Як повідомляв УНІАН, В.КЛИЧКО захистив титул чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі. Бій тривав 12 раундів. В.КЛИЧКО переміг американця К.ДЖОНСОНА. Рішення суддів було одностайним.