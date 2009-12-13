Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає українців не покладати сподівання «на сильну руку», яка наведе порядок в країні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу на церемонії вручення ордерів у новобудові для військових 11-го окремого гвардійського ордена Червоної Зірки колійного загону Державної спеціальної служби транспорту у Червонограді Львівської області.

Президент зауважив, що вивести країну вперед можуть три речі: процес національного становлення, євроатлантична інтеграція та демократія.

При цьому В.ЮЩЕНКО нагадав про досвід деяких країн, де вже була «сильна рука» - гітлерівську Германію, Італію часів Муссоліні, Радянський Союз часів Сталіна.

«Сталін дуже швидко навів порядок, але цей порядок почався на кладовищі – рівні могилки, куди було покладено більше 25 мільйонів українців», - зауважив Президент. Він наголосив, що для України це не підходить. Натомість, на його думку, нашій державі потрібна політика, яку свого часу проводили польський Президент Олександр КВАСЬНЕВСЬКИЙ та чеський Президент Вацлав ГАВЕЛ.

Торкнувся В.ЮЩЕНКО і питання Збройних Сил України. «Я не вірю в ефективну оборонну політику, якщо Україна не стане членом Європейського Союзу та панєвропейської безпекової політики», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Критикуючи діяльність уряду щодо Збройних Сил, В.ЮЩЕНКО назвав це неукраїнською політикою, яку можна змінити лише зі зміною прем’єр-міністра. «Ця політика буде змінена. Для цього потрібно мати українського прем’єр-міністра, для якого служіння Батьківщині - не лише один раз на рік одягнути вишиту сорочку і сказати з галицьким акцентом «любі мої», - підкреслив глава держави.