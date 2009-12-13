Ющенко впевнений, що комуністів судитимуть
16:59, 13 грудня 2009Політика
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СБУ передасть справу про Голодомор в суд
Президент України Віктор ЮЩЕНКО впевнений, що в Україні відбудеться суд над Комуністичною партією.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на зустрічі з виборцями Червонограда Львівської області.
Відповідаючи на запитання, В.ЮЩЕНКО сказав: «Переконаний, що буде».
Більше того, він наголосив, що СБУ вже завершила розслідування кримінальної справи про Голодомор 1932-33 рр. і цього місяця справа буде передана до суду. За словами Президента, зібрано 250 томів доказів, у яких звинувачуються перші особи комуністичного режиму Радянського Союзу.
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