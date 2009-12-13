Ющенко: я буду Президентом, щоб ви знали

Президент України, кандидат у президенти Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що для нього зараз головна мета - вийти у другий тур виборів, де він переможе лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час зустрічі з виборцями у Червонограді Львівської області.

«ЯНУКОВИЧ Президентом не буде. Я за це спокійний», - заявив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, така його впевненість базується на тому, що сьогодні В.ЯНУКОВИЧ має 25% підтримки, “і максимум, що він може ще отримати - це 3% від комуністів та по 1% - від ЛИТВИНА чи ТІГІПКА”.

На його переконання, той, хто вийде у другий тур виборів разом з В.ЯНУКОВИЧЕМ, і стане Президентом України.

За словами В.ЮЩЕНКА, цьому кандидату будуть віддані голоси і Юлії ТИМОШЕНКО, і Арсенія ЯЦЕНЮКА, і Анатолія ГРИЦЕНКА та інших кандидатів, які позиціонують себе як кандидати демократичного табору. В.ЮЩЕНКО підрахував, що це буде 35-37%.

«Тому сьогодні головне зусилля – вийти у другий тур… А в другому турі ми в нього (В.ЯНУКОВИЧА) виграємо», - запевнив він.

Саме цим В.ЮЩЕНКО пояснив, чому сьогодні він більше критикує Ю.ТИМОШЕНКО, ніж В.ЯНУКОВИЧА, хоча і вважає їх «однаковим злом».

«Закінчаться вибори, у нас з’являться братик і сестричка… Доля їх зведе», - сказав В.ЮЩЕНКО про своїх конкурентів на виборах.

Він зауважив, що і Ю.ТИМОШЕНКО, і В.ЯНУКОВИЧ більше хотіли б бути прем’єром, ніж Президентом, оскільки мріють «сидіти на (фінансових) потоках». «Тільки питання у тому, що нас троє, а посади дві», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він вкотре висловив переконання, що переможе і В.ЯНУКОВИЧА, і Ю.ТИМОШЕНКО. «Я буду Президентом, щоб ви знали», - заявив В.ЮЩЕНКО.

Також він наголосив, що не буде прем’єр-міністром, якщо Президентом стане В.ЯНУКОВИЧ.