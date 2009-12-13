Тимошенко розповіла, де «заряджається духом і силою»
20:13, 13 грудня 2009Політика
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Прем`єр відвідала церкву в селі Зубра
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Львівської області в неділю відвідала церкву Преподобної Параскевії (УГКЦ) в селі Зубра Пустомитівського району.
Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зізналася, що під час таких поїздок та відвідування святинь завжди “заряджається духом і силою”.
Під час спілкування з настоятелями церкви та прихожанами храму вона зауважила, що Україна має найбільшу кількість віруючих серед усіх країн світу, які моляться за добробут і щастя України: "І саме така велика віра допоможе нам подолати будь-які негаразди", - зазначила прем`єр-міністр.
Ю.ТИМОШЕНКО подарувала церкві ікону св. Володимира та Євангеліє.
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