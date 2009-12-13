Тимошенко розповіла, де «заряджається духом і силою»

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО під час робочої поїздки до Львівської області в неділю відвідала церкву Преподобної Параскевії (УГКЦ) в селі Зубра Пустомитівського району.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО зізналася, що під час таких поїздок та відвідування святинь завжди “заряджається духом і силою”.

Під час спілкування з настоятелями церкви та прихожанами храму вона зауважила, що Україна має найбільшу кількість віруючих серед усіх країн світу, які моляться за добробут і щастя України: "І саме така велика віра допоможе нам подолати будь-які негаразди", - зазначила прем`єр-міністр.

Ю.ТИМОШЕНКО подарувала церкві ікону св. Володимира та Євангеліє.