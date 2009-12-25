Ставнійчук побачила, як смажений півень клюнув ЦВК

Марина Ставнійчук, представник Президента у Центральній виборчій комісії та Конституційному суді, вважає, що ніхто не зможе точно спрогнозувати розвиток ситуації після виборів, але зрозуміло, що окрім кризи економічної, буде ще і політична. Як повідомляє офіційний сайт кандидата в президенти Ющенка, про це Ставнійчук заявила в інтерв’ю «Комсомольській правді в Україні».

«Україна або впорається з цими викликами і розвиватиметься далі, або втратить економічну незалежність, а услід за нею - і суверенітет, - каже Ставнійчук. - Питання стоїть ребром: або рух далі з Президентом, який стоїть на позиціях вільної і демократичної, а значить, сильної держави, або - назад, у пострадянське майбутнє».

За словами Ставнійчук, Президент наполягає на проведенні виключно чесних і прозорих виборів. Вона наголосила, що Віктор Ющенко зробив для цього все можливе, зокрема, оскаржив найбільш недемократичні норми нового закону про вибори президента. Водночас, представник Президента зазначила, що депутати проігнорували багато зауважень до закону як з боку Президента, так і з боку Венеціанської комісії, що залишає можливості для фальсифікацій. Це стосується формування окружних та дільничний комісій, списку виборців, роботи міжнародних спостерігачів.

«Ще одне питання - небажання депутатів на законодавчому рівні закріпити, наприклад, обов`язкове використання одноразових пломб для виборчих урн. Будемо в XXI столітті пластикові урни обклеювати папірцями (згідно із законом!), з печаткою дільничних комісій. То хіба це нормально?», - зауважила Ставнічук.

Окремо вона зупинилась на роботі Центральної виборчої комісії, зокрема, на питаннях, пов’язаних із фінансуванням. «За два місяці з трьох «передвиборчих» ЦВК отримала менше 1% від необхідної суми для проведення виборчих процедур. У мене у зв`язку з цим питання до ЦВК: вони що, два місяці не аналізували обставини, не бачили, що у них немає грошей? Чому мовчали? Гроші мали бути перераховані на рахунок ЦВК в триденний термін з дня початку виборчого процесу», - наголошує Ставнійчук.

Вона підкреслила, що «за всі роки роботи в ЦВК такого ніколи не було». «Вони повинні були бити тривогу на 4-й день після початку виборчого процесу», - акцентувала представник Президента.

«Сьогодні, коли «смажений півень клюнув», вони почали писати звернення до Президента, прем`єра, Кабміну, парламенту, приймати постанови, зобов`язати, вимагати. Реально ховають свою бездіяльність протягом двох місяців. Цирк! Звичайно ж Президент відреагував. Куди діватися? Зобов`язав Кабмін виконати розпорядження закону», - зауважила Ставнійчук.