Під час виступу Луценка у Львові за крики «Ганьба!» затримали студента

Львівська міліція затримала сьогодні студента, який намагався зірвати зустріч міністра внутрішніх справ України, лідера Громадянського руху «Народна самооборона» Юрія ЛУЦЕНКА з жителями Львова у кінотеатрі імені Довженка, під час якої він агітував за кандидата в Президенти Юлію ТИМОШЕНКО.

Як повідомив кореспонденту УНІАН начальник Львівського міського управління внутрішніх справ Ігоря ЦІКАЛО, під час виступу Ю.ЛУЦЕНКА кілька молодиків у залі розпочали скандування «Ганьба!», перешкоджаючи його виступу. Хлопці відмовилися припинити скандування і їх вивели з приміщення кінотеатру.

За словами І.ЦІКАЛА, за дрібне хуліганство і порушення громадського порядку було затримано юнака, який виявився студентом НУ «Львівська політехніка».

«Хлопець дав покази про своїх спільників і повідомив, що вони вчинили ці провокації за дорученням представників Партії регіонів», - повідомив І.ЦІКАЛО.

Він зазначив, що хлопця вже відпустили з райвідділу і «немає підстав притягувати його до адмінвідповідальності».