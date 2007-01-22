Суд заборонив Морозу підписувати і публікувати закон про Кабмін (оновлена)

Мукачівський міськрайонний суд заборонив голові Верховної Ради України Олександру МОРОЗУ підписувати прийнятий 12 січня Закон “Про Кабінет Міністрів України”.

Про це йдеться в рішенні суду, текст якого має УНІАН.

Зокрема, 22 січня Мукачівський міськрайоний суд Закарпатської області розглянув позов представника партії «Наша Україна» Ігоря КРІЛЯ до Верховної Ради про визнання протиправними можливих дій голови ВР у разі підписання ним закону про Кабмін.

Розглянувши цей позов, суд ухвалив рішення заборонити голові парламенту підписувати закон про Кабмін, а також заборонити ВР, її апарату будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам подавати для опублікування прийнятий 12 січня закон про Кабмін.

Суд також заборонив редакціям газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», іншим офіційним виданням, фізичним чи юридичним особам публікувати закон про Кабмін.

Рішення суду підлягає негайному виконанню та може бути оскаржено впродовж 5 днів з дня проголошення цієї ухвали в Апеляційному суді Закарпатської області.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

20 січня О.МОРОЗ заявив, що «вето Президента надумане, і ті, хто готував його, перш за все, підставляли і компрометували Президента». За його словами, якщо глава держави не підпише закон в певний термін, то він, як голова ВР, поставить свій підпис під ним. Справа № 2-А-153/07

Ухвала

Іменем України

22 січня 2007 року суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області Монич В.О., розглянувши матеріали позовної заяви Кріля Ігоря Івановича До Верховної Ради України про визнання протиправними дій та визнання відсутності компетенції (повноважень),

Встановив:

Кріль І.І. звернувся до суду із зазначеним позовом.

Одночасно позивач подав до суду клопотання про забезпечення позову. В заяві позивач обґрунтовує необхідність застосування заходів забезпечення позову наступним. Підписанням Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та його офіційного опублікування матиме наслідком набрання вказаним Законом чинності, що позбавить позивача можливості захистити свої порушені права рішенням по даній справі та змусить його подавати новий позов у порядку іншого судочинства, звертатися до державних органів, посадових осіб з проханням про внесення конституційного подання щодо Закону України «Про Кабінет Міністрів України».

Зважаючи на це, позивач просить з метою забезпечення позову винести ухвалу про забезпечення позову шляхом заборони вчиняти певні дії.

Згідно із ст. 117 КАС України, суд за клопотанням позивача або з власної ініціативи може постановити ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову, якщо існує очевидна небезпека заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, або захист цих прав, свобод та інтересів стане неможливим без вжиття таких заходів, або для їх відновлення необхідно буде докласти значних зусиль та витрат, а також якщо очевидними є ознаки протиправності рішення, дії чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень.

Ухвалу про вжиття заходів забезпечення адміністративного позову постановляє суд першої інстанції.

Частина 4 ст. 117 КАС України встановлює, що адміністративний позов може бути забезпечено забороною вчиняти певні дії.

Дослідивши адміністративний позов, обставини справи, характер позовних вимог, документи, додані до позовної заяви, суд погоджується з доводами позивача, викладеними в клопотання про забезпечення позову, та вважає, що заходи забезпечення позову, які просить застосувати позивач, є необхідними, клопотання про забезпечення позову є обґрунтованим, а тому підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене, керуючись ст. ст. 117-118 КАС України, суд, -

Ухвалив: Заборонити голові ВР України підписувати Закон України «Про Кабінет Міністрів України», прийнятий на засіданні ВРУ 12 січня 2007 року.

Заборонити ВРУ, її апарату, управлінням та службам, посадовим та службовим особам, будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі органам державної влади та місцевого самоврядування, подавати для опублікування Закон України «Про Кабінет Міністрів України», прийнятий на засіданні ВРУ 12 січня 2007 року.

Заборонити редакціям газет «Голос України», «Урядовий кур’єр», редакціям друкованих видань «Офіційний вісник України», «Відомості Верховної Ради України», будь-яким іншим фізичним чи юридичним особам, в тому числі органам державної влади та місцевого самоврядування, опубліковувати Закон України «Про Кабінет Міністрів України», прийнятий на засіданні ВРУ 12 січня 2007 року.

Ухвала підлягає негайному виконанню в силу ст. 118 ЦПК України в порядку, встановленому для виконання судових рішень.

Покласти на ВРУ обов’язок щодо виконання даної ухвали.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подання заяви про апеляційне оскарження рішення або апеляційної скарги протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали до апеляційного суду Закарпатської області через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області. Якщо у вказаний строк була подана заява про апеляційне оскарження рішення, то апеляційна скарга на рішення подається протягом десяти днів після подання такої заяви до апеляційного суду Закарпатської області через Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області.

Головуючий МОНИЧ

Копія вірна

Суддя Мукачівського міськрайонного суду МОНИЧ

Секретар суду СКАЧЕК.

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