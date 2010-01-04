Ющенко: ми прожили чудових 18 років

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що в Україні буде створена єдина помісна церква.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючти під час церемонії освячення храму Святого Архистратига Михаїла (УГКЦ) у селі Плав’я Сколівського району Львівської області.

«Я переконаний, що ми прийдемо до єдиної помісної церкви», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він надав дуже високу оцінку діалогу, який декілька місяців тому розпочався між українськими православними церквами. «Це надважливий крок», - сказав В.ЮЩЕНКО, підкресливши, що без єдиної помісної церкви важко говорити про єдність нації.

Президент також наголосив на важливості створення єдиної помісної церкви для подальшого становлення Української держави. «Ми кожен день, як у Господа Бога на розп’ятті, коли одна частина суспільства тягне в одну сторону, інша частина суспільства тягне в іншу», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він зауважив, що 18 років – це надзвичайно мало для того, аби утвердити державу. «Ми прожили чудових 18 років. Я переконаний, що гетьману Мазепі було не легше здобувати українську мрію – будувати українську націю», - наголосив В.ЮЩЕНКО, сказавши те саме про січових стрільців, Українську повстанську армію та інших борців за незалежність України.

Крім того, як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави відзначив, що приємно розпочинати новий рік з такої події, як відкриття нового храму на бойківській землі. У цьому контексті Президент згадав про роль Греко-католицької церкви у духовному розвитку української нації та розбудови Української держави.

«Побудова цього храму є великою перемогою і свідченням того, як з року в рік українська нація, яка останні 350 років мріє про одне - мати власну державу - через духовну відбудову, духовне зближення все більше і глибше відчуває себе єдиною нацією, єдиним народом», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Після завершення урочистостей глава держави подарував новому храму церковне начиння для обряду причастя.