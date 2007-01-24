Мороз: імперативний мандат захистить депутатів від підкупу й тиску

Імперативний мандат захистить депутатів від можливого підкупу й тиску на них.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні в Одесі голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ.

Він також зазначив, що «якщо закон про імперативний мандат буде прийнятий, його положення не торкнуться тих депутатів, які перейшли з фракції до фракції до його ухвалення. «Закон зворотної сили не має», – підкреслив О.МОРОЗ.

Торкнувшись питання реформи місцевого самоврядування, голова Верховної Ради висловив переконання, що «реформа не супроводжуватиметься масовими звільненнями чиновників райдержадміністрацій». У ході її, зазначив О.МОРОЗ, передбачається ліквідація повноважень чиновників облдержадміністрацій, але різкого й масового скорочення апарату місцевих органів влади не буде.

«Швидше за все, велика частина чиновників перейде в створені при місцевих радах виконавчі комітети», - додав голова ВР.

Крім того, О.МОРОЗ висловив упевненість, що «нинішній склад парламенту пропрацює всю каденцію».

Як повідомляв УНІАН, 12 січня Верховна Рада України прийняла закон «Про внесення змін до деяких законів України про статус депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих рад», встановивши імперативний мандат для депутатів місцевого самоврядування. Законом передбачається, що депутат, який вийшов із фракції тієї політичної сили, від якої він був обраний, може позбутися мандата – за рішенням керівництва цієї партії або блоку.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО поки не підписав цей закон.