Регіонали збираються в середу перекреслити плани Тимошенко

На можливому позачерговому засіданні Верховної Ради 13 січня фракція Партії регіонів першими для розгляду у порядку денному ініціюватиме питання про звіт уряду та ухвалення державного бюджету на 2010 рік.

Про це в інтерв`ю УНІАН заявила заступник голови Партії регіонів, народний депутат Ганна ГЕРМАН, коментуючи ініціативу Блоку Юлії Тимошенко щодо проведення позачергового засідання ВР 13 січня.

«Блоку Тимошенко не щастить із цифрами. Цифру 13 ТИМОШЕНКО має у бюлетені для голосування, 13 січня для їх позачергової сесії також буде нещасливим днем», - упевнена Г.ГЕРМАН.

«Ми сформуємо порядок денний - і ми маємо на це право - в такий спосіб, щоб розглянути бюджет і звіт уряду. І це буде того нещасливого числа, яке перекреслить плани БЮТ», - зазначила Г.ГЕРМАН.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ ініціює проведення позачергового засідання Верховної Ради 13 січня для прийняття рішення про заборону голосувати вдома без документального підтвердження.

Між тим голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявив сьогодні, 11 січня, що поки не отримував документи щодо ініціативи 150 народних депутатів про проведення позачергового засідання парламенту.