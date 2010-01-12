8 парламентських партій кажуть, що в обійми Тимошенко їх штовхнув Ющенко

Сьогодні у Києві вісім демократичних політичних сил, представлених у Верховній Раді, підписали спільну заяву про об’єднання на підтримку на президентських виборах єдиного кандидата Юлії ТИМОШЕНКО, у якій також міститься заклик до українських громадян так само на виборах підтримати цього кандидата.

Як передає кореспондент УНІАН, під цією заявою поставили підписи лідери Партії захисників Вітчизни (Юрій КАРМАЗІН), Європейської партії України (Микола КАТЕРИНЧУК), «Народної самооборони» (Юрій ЛУЦЕНКО), партії «Реформи і порядок» (Сергій СОБОЛЄВ), Християнсько-демократичного союзу (Володимир СТРЕТОВИЧ), НРУ (Борис ТАРАСЮК), Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» (Микола ТОМЕНКО), Української соціал-демократичної партії Олена ШУСТІК.

У документі, текст якого оприлюднив М.ТОМЕНКО, йдеться: «Нині антиукраїнська команда прагне реваншу. На виборах Президента до влади рвуться сили, для яких ворожою є сама наша українська сутність… Особливо прикрою для нас у цій виборчій кампанії стала поведінка Віктора ЮЩЕНКА, який виявився технічним кандидатом Віктора ЯНУКОВИЧА… В офіційних документах Партії регіонів містяться тези про державний статус російської мови, Єдиний економічний простір, газовий консорціум, «правильну» канонічну церкву, підпорядковану неукраїнським інтересам».

Автори документа переконані, що ганьбою на весь світ «покриється Україна», якщо її четвертим Президентом стане людина, яка була двічі засудженою та на все життя зберегла «навички та культуру так званої зони».

«Важко уявити, - йдеться у заяві, - як верховним головнокомандувачем у нашій державі буде чоловік, який не лише жодного дня не служив в армії, а проходив абсолютно протилежні життєві університети».

Виходячи з цього, підписанти, звертаючись до народу України, ставлять риторичне питання: «Хіба може інтелектуальною нацією керувати «проффесор», який не володіє базовими поняттями державного управління?». На переконання представників демсил, кожен українець має чітко усвідомити, що проігнорувати вибори – означає підтримати антидержавницькі сили, а не прийти на виборчу дільницю – означає особисто підтримати В.ЯНУКОВИЧА.

Також вони закликають виборців проігнорувати пораду «доброзичливців» у першому турі голосувати проти всіх, а в другому - проти обох кандидатів.

«Сьогодні всім вже зрозуміло, - наголошується у заяві, - що до другого туру з В.ЯНУКОВИЧЕМ потрапить Ю.ТИМОШЕНКО. Лише вона здатна скласти конкуренцію йому та зупинити захоплення влади в Україні антидержавницькими силами. Але для того, щоб врятувати Україну, Юлії Володимирівні вкрай потрібна наша з вами допомога». Саме тому, переконані автори документу, усі здравомислячі люди мають взяти участь в голосуванні.

Коментуючи цю заяву, М.ТОМЕНКО зауважив, що ідея її виникнення обумовлена саме, «м’яко кажучи, неадекватною поведінкою Президента України і більшістю кандидатів (у президенти України), які позиціонують себе як націонал-демократичні сили». За словами М.ТОМЕНКА, ця заява-звернення одночасно є й закликом до інших демократичних сил, щоб вони між першим і другим туром президентських виборів визначилися, як будуть діяти далі, «щоб потім не ховати голову в пісок, не закликати не голосувати або взагалі не приходити на вибори».

Крім того, сказав М.ТОМЕНКО, інші демократичні сили мають проаналізувати цю заяву, свої сьогоднішні та майбутні вчинки, і замислилися над своїм політичним майбутнім.

У свою чергу, Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що такий крок восьми політичних сил є певним прикладом для інших демократичних сил, які представлені у парламенті, як треба діяти. «Сподіваємося, що після першого туру до нас приєднаються і вони, а головне, щоб приєдналися усі здравомислячі люди України», - сказав він.