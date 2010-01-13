Кожем'якін розказав, як один бютівець «розвів» регіоналів

Перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє про намір фракції Партії регіонів подати заявку на проведення позачергового засідання 15 січня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник БЮТ заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам.

Він зауважив, що хтось із фракції БЮТ налякав регіоналів, що 15 січня БЮТівці знову ініціюватимуть проведення позачергового засідання ВР і ті вирішили знову подати таку заявку першими.

“Вони так злякались, що зараз у відділі кадрів перевіряють їх підписи, щоб забронювати ще й п’ятницю”, - сказав А.КОЖЕМЯКІН.

Він зауважив, що все це робиться тільки з однією метою - не допустити розгляду проекту закону про внесення змін до закону про вибори Президента щодо голосування вдома.