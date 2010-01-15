Сьогодні - останній день агітації кандидатів на пост Президента

Сьогодні в Україні останній день проведення передвиборної агітації "за" або "проти" кандидатів на пост Президента.

Про це йдеться у календарному плані основних організаційних заходів з підготовки та проведення виборів Президента України 17 січня 2010 року, затвердженому Центральною виборчою комісією.

Згідно з календарним планом, проведення передвиборної агітації розпочинається наступного дня після реєстрації кандидата на пост Президента України Центральною виборчою комісією і закінчується о 24.00 останньої п’ятниці перед днем виборів.

Згідно з законом “Про вибори Президента України”, проведення активної агітації (публікація агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, розповсюдження виборчих листівок, розклеювання виборчих плакатів, публічні заклики голосувати за чи проти кандидатів на пост Президента України) та розповсюдження політичної реклами з часу припинення передвиборної агітації забороняється. Передвиборні агітаційні матеріали знімаються з 24 години останньої п`ятниці, що передує дню виборів чи дню повторного голосування, відповідними службами місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування