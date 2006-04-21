Блок Кармазіна подолав бар’єр після перерахунку

Завдяки перерахунку голосів виборців, проведеному на вимогу міського суду, кілька представників Блоку Юрія Кармазіна таки потрапили до Дубенської міськради на Рівненщині, подолавши 3-відсотковий бар’єр.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з попереднім підсумком міської виборчої комісії, Блок Юрія Кармазіна набрав 2,97% голосів, а після перерахунку у них виявилося 3,18%, або на 30 голосів більше.

Крім того, представники Блоку Юрія Кармазина у Рівному очікують рішення Апеляційного суду області щодо їх позову на рішення міського суду, який відхилив клопотання про перерахунок голосів на виборах в облраду. Як повідомив у місцевій пресі голова обласної територіальної виборчої комісії Едуард ДРОЗДИК, позитивне рішення апеляційного суду з цього питання стане обов’язковим для ТВК, однак виникнуть технічні труднощі щодо перерахунку голосів. Бо в такому разі потрібно буде зібрати усіх членів дільничних і територіальної виборчих комісій, представників різних партій і блоків, які працювали там на платній основі.

Як повідомляв УНІАН, на виборах до Рівненської обласної ради Блоку Юрія Кармазина для подолання тривідсоткового бар’єру не вистачило 0,14%.