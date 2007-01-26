Табачник заявляє, що люди Ющенка брешуть і нечисто грають

Використання технічних помилок у законі про Кабінет міністрів при направленні його на підпис Президенту Віктору ЮЩЕНКУ є «нечистою грою» Секретаріату глави держави, заявляє віце-прем`єр-міністр України Дмитро ТАБАЧНИК.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні він сказав журналістам у Києві: «Це все зафіксовано в документах. Вже попросив ЛАВРИНОВИЧА (міністра юстиції Олександра ЛАВРИНОВИЧА – УНІАН), щоб він ці документи роздав усім. Це все брехня і нечиста гра. Був лист Валентина ЗАЙЧУКА (керівника апарату Верховної Ради - УНІАН), в якому було написано про технічну помилку, допущену в секретаріаті Верховної Ради».

При цьому віце-прем`єр звернув увагу на те, що допущені технічні помилки є «невигідними для Кабінету міністрів». «Наприклад, із закону випав пункт, який дозволяє уряду призначати перших заступників і заступників керівників усіх органів центральної виконавчої влади. Але це було до подолання вето. І обговорювати це серйозно – це все одно, що обговорювати погодні катаклізми 18 століття», - пояснив Д.ТАБАЧНИК.

«Після того, коли був направлений виправлений закон, він був знехтуваний Президентом, на нього було накладено вето, і вже цей текст закону, розглянутий парламентом і подолано вето. Все інше, м`яко кажучи, є непереконливими домислами», - підкреслив Д.ТАБАЧНИК.

На думку віце-прем`єра, на сьогодні існує три конституційні способи подолання кризи навколо закону про Кабінет міністрів, один з яких припускає підписання Президентом закону з одночасним направленням до парламенту свого законопроекту про внесення змін і доповнень до закону. «Створюється спільна робоча група, і вона починає обговорювати цей законопроект. Це цивілізований правовий конституційний шлях, який дозволяє всім представникам гілок влади і гарантові Конституції зберегти вірність Конституції і громадянському обов`язку. Ні в жодній європейській країні не могло виникнути такого питання, щоб парламент подолав вето, і навколо цього виник галас і якісь абсолютно антиправові дискусії», - вважає віце-прем`єр.

Згідно з другим варіантом, за його словами, Президент не підписує закон, і тоді це відповідно до Конституції і свого громадянського обов`язку змушений зробити голова Верховної Ради. «В цьому разі Президент може звернутися до Конституційного Суду для роз`яснення тих положень закону, які з його суб`єктивної точки зору є спірними. Ну і третій шлях комбінований: Президент може підписати закон і одночасно звернутися до парламенту зі своїм проектом закону про внесення змін і доповнень і за роз`ясненням до Конституційного Суду», - сказав Д.ТАБАЧНИК.

«Усі три шляхи є конституційними. Інших якихось авантюрних, силових, побудованих на інтризі або не на Конституції, способів я б не хотів коментувати. Тому що ми повинні вселяти суспільству цілковиту ідеологію законослухняності і пошани до Конституції», - підкреслив віце-прем`єр.