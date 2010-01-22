Коктейль на честь відкриття фестивалю «Вечори Французького Кіно»

28 січня о 20:30 в столичному кінотеатрі «Україна» відбудеться зимовий французький коктейль на честь відкриття п`ятого щорічного фестивалю «Вечори Французького Кіно» - однієї з найулюбленіших кіноподій української публіки.

Новий сезон французьких прем`єр в Україні відкривають компанія "Артхаус Трафік" і Французький культурний центр.

Як повідомили УНІАН організатори, гості фестивалю зможуть зануритися в атмосферу Франції 30-х років: розквіт революційної моди Коко Шанель, видовищна феєрія кабаре, елегантні любовні історії витончених жінок і рішучих чоловіків. У програмі - французький шансон 30-х років у виконанні музикантів-віртуозів Дмитра ШУРОВА та Ірени ЛЕВИЦЬКОЇ.

Фестиваль відкриється романтичним ретро-мюзиклом «Париж! Париж!» режисера Крістофа БАРРАТЬЄ («Хористи»). Також в програмі фестивалю:

комедія «LOL» Лізи АЗУЕЛОС з Софі МАРСО в головній ролі;

драма «МОЇ ЗІРКИ ТА Я» з Катрін ДЕНЬОВ та Еммануель БЕАР в головних ролях;

абсурдистська комедія «ЛУЇЗА-МІШЕЛЬ», що одержала спеціальний приз журі на кінофестивалі «Санденс»,

фільм «КЛІЄНТКА ФРАНЦУЗЬКОГО ЖИГОЛО», що номінувався на Гран-прі Фестивалю незалежного кіно «Санденс».

Додаткова інформація на сайті http://www.arthousetraffic.com/films/FrenchEvenings_2010/index.html