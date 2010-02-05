БЮТ: Москаль - нормальний мент, який на дух не терпить бандитів

Усунення Геннадія МОСКАЛЯ від посади начальника міліції Криму не відіб‘ється на проведенні в автономії другого туру виборів Президента України, вважає керівник республіканського штабу кандидата в президенти Юлії ТИМОШЕНКО Андрій СЕНЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, під час чат-конференції Центру журналістських розслідувань, відповідаючи на запитання, чи відіб‘ється на другому турі відставка Г.МОСКАЛЯ, А.СЕНЧЕНКО сказав: «Та ніяк не відіб‘ється».

«МОСКАЛЬ - нормальний мент, як то кажуть, який на дух не терпить бандитів. Я думаю, що в кримській міліції багато таких людей, хоча є й інші, які другу зарплату одержують саме від бандитів. Вибори - це саме можливість побачити і відчути, кого в нашій країні більше», - додав керівник штабу Ю.ТИМОШЕНКО в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 19 серпня 2009 року Кабінет міністрів призначив Г.МОСКАЛЯ заступником міністра внутрішніх справ України - начальником міліції Криму. Г.МОСКАЛЬ суміщав роботу в міліції з роботою у Верховній Раді України (фракція «Наша Україна - Народна самооборона»).

Партія регіонів звинувачувала Г.МОСКАЛЯ у порушенні законодавства. Г.МОСКАЛЬ стверджував, що в силовому відомстві працює на громадських засадах і зарплату не одержує.

Президент Віктор ЮЩЕНКО указом від 1 лютого зупинив дію розпорядження Кабміну про призначення Г.МОСКАЛЯ. При цьому йдеться про документ уряду від 16 грудня 2009 року. Президент також звернувся до Конституційного Суду з проханням перевірити конституційність розпорядження уряду.

Г.МОСКАЛЬ назвав дії В.ЮЩЕНКА «агонією». «Це ж додуматися треба: знімати вищих керівників МВС спеціально до другого туру виборів, щоб фальсифікаторам і провокаторам не було чого боятися… Весь адмінресурс у Криму знаходиться в руках Партії регіонів, а ті - вхожі до Президента», - сказав він.

3 лютого МВС поклало тимчасове виконання обов`язків начальника кримської міліції на Євгена БІДАШКА, який обіймає посаду першого заступника керівника главку МВС у автономії - начальника Управління по боротьбі з організованою злочинністю.

Заступник голови Партії регіонів Василь ДЖАРТИ заявив, що Г.МОСКАЛЬ - «вірний слуга ЛУЦЕНКА і ТИМОШЕНКО - нарешті залишив посаду, яку незаконно обіймав, і втік з Криму».