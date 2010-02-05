Російський експерт про Януковича, Тимошенко і Ющенка

Віктор ЯНУКОВИЧ може виграти президентські вибори, завдяки тому, що його "дуже довго не показували виборцям".

Як передає кореспондент УНІАН, про це вчора на прес-конференції в Москві заявив президент фонду «Петербурзька політика» Михайло ВИНОГРАДОВ.

М.ВИНОГРАДОВ також вважає, що не варто довіряти публічним рейтингам кандидатів у президенти України. За його словами, зараз багато соціологів і експертів говорять про перемогу Віктора ЯНУКОВИЧА і демонструють певні цифри. При цьому він закликав враховувати той факт, що українські політики в критичній ситуації здатні до максимальної мобілізації. «Останнім часом у політичному плані ЯНУКОВИЧ лідирує. Але прагнення ТИМОШЕНКО до президентства спонукає нас ставитися до дня підбиття підсумків з великим очікуванням. Питання влади в Україні поки не вирішене», - упевнений експерт.

Безумовним успіхом піар-кампанії В.ЯНУКОВИЧА він назвав те, що «його дуже довго не показували виборцям".

М.ВИНОГРАДОВ також вважає, що питання влади не буде вирішене після президентських виборів, і не факт, що новообраний глава Української держави залишиться при владі до кінця конституційного терміну. До того ж не варто скидати з рахунків діючого Президента Віктора ЮЩЕНКА. «Він залишиться в українській політиці вельми помітною фігурою, вже на виборах у Верховну Раду, якщо вони будуть достроковими», - заявив він.

М.ВИНОГРАДОВ зазначив, що принципового значення для Росії, хто стане Президентом України, немає. Він пояснив це тим, що у Росії «немає серйозних політичних важелів дії на майбутнього Президента України або, принаймні, вони не налагоджені».

Як повідомляв УНІАН, учора керівник виборчого штабу кандидата на посаду Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА Микола АЗАРОВ заявив, що найближчим часом в Україні, з посиланням на доповідь Федеральної служби безпеки Росії, буде поширена інформація про зростання рейтингу Юлії ТИМОШЕНКО.