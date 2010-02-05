В Україну прибувають спостерігачі від Європарламенту

З 5 по 8 лютого в Україні перебуватиме 8 депутатів Європейського парламенту для спостереження за другим туром президентських виборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Європарламенту, делегацію очолить депутат від Польщі Павел КОВАЛЬ (Європейська група консерваторів та реформаторів).

У складі групи спостерігачів також Алоїз ПЕТЕРЛЕ (Європейська народна партія, Словенія), Альґірдас САУДАРҐАС (Європейська народна партія, Литва), Інезе ВАЙДЕРЕ (Європейська народна партія, Латвія), Кристіан ВІҐЕНІН (соціал-демократична група, Болгарія), Барбара ВАЙЛЕР (соціал-демократична група, Німеччина), Адіна-Йоана ВАЛЕАН (Альянс лібералів та демократів, Румунія), Ребекка ХАРМС (політична група зелених/Європейський вільний альянс, Німеччина).

Делегація Європарламенту є частиною спільної Міжнародної місії зі спостереження за виборами (IEOM), до якої також входять представники Бюро демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ (OSCE/ODIHR), Парламентської асамблеї ОБСЄ, Парламентської асамблеї Ради Європи та Парламентської асамблеї НАТО.