Луценко упевнений, що Янукович йому не пробачить, але емігрувати не збирається

В.о. міністра внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО впевнений, що в разі перемоги на президентських виборах лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, його очікують політичні репресії, але він не збирається емігрувати.

Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив в інтерв’ю виданню «Дзеркало тижня».

“Є чітке розуміння того, що на мене чекає, якщо ЯНУКОВИЧ стане президентом. Мені не вибачать усього, що я робив. З огляду на непартнерські відносини з Генеральною прокуратурою, багато кримінальних справ не вдалося довести до логічного завершення”, - сказав він. Ю.ЛУЦЕНКО наголосив, що за законом йому ніщо не загрожує, але загрожує свавілля. “Розумію, що доведеться пройти через політичний і, можливо, правовий пресинг. Вважаю це ціною за безкомпромісність”, - сказав в.о.міністра.

При цьому Ю.ЛУЦЕНКО додав, що “здаватися або ховатися” не має наміру, і “емігрувати - теж”. “На відміну від попередника БІЛОКОНЯ чи зрадника ЦУШКА, я ніколи не переховувався ні за кордоном, ні на лікарняному. І не збираюся цього робити”, сказав Ю.ЛУЦЕНКО.