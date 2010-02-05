Луценко: для Пукача життя в нормальному значенні слова скінчилося

В.о. міністра внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що справа про вбивства журналіста Георгія Гонгадзе має шанси бути завершеною.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню “Дзеркало тижня”.

“Я вважаю, що так. Зрештою, ПУКАЧ (обвинувачений по справі) у їхніх руках. Крім того, в головному слідчому управлінні працюють ультрапрофесіонали і порядні люди”, - сказав він. В той же час Ю.ЛУЦЕНКО зазначив, що звичайно відомі ж випадки, коли справи закриваються за вказівкою “згори”. “Перспективи є, але є й побоювання, що після виборів ця справа стане розмінною монетою в політичних іграх”, - сказав він.

Ю.ЛУЦЕНКО також відкинув думку, що обвинувачений по справі Олексій ПУКАЧ не доживе до суду. “Думаю, доживе. У мене склалося враження, що ПУКАЧ готовий співпрацювати із слідством у повному обсязі”, - сказав він. В той же час, во. міністра висловив побоювання, що О.ПУКАЧ здатен дати будь-які потрібні політикам свідчення і говорити не те, що було насправді, а те, що від нього чекають. “Його свідчення можуть виявитися рапортом влади-переможниці. Для ПУКАЧА життя в нормальному значенні цього слова вже скінчилося. І він бореться за те, щоб залишок його існування був хоча б мінімально комфортним”, - додав він. В ой же час Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що це тільки його особисте припущення - не посадовця, а приватної особи.

Довідка УНІАН. Убивство Г.Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Г.Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження й кримінальної розвідки МВС України - Валерія КОСТЕНКА, Миколу ПРОТАСОВА і Олександра ПОПОВИЧА, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачуваний – Олексій ПУКАЧ – перебував у розшуку з 2005 року.

21 липня 2009 р. у селі Молочки Чуднівського району Житомирської області О.ПУКАЧА було затримано. Після його затримання заступник голови СБУ Василь ГРИЦАК повідомив, що О.ПУКАЧ назвав замовників убивства Г.Гонгадзе і пообіцяв показати слідчим місце, де знаходиться голова журналіста.

28 липня 2009 року в Білоцерківському районі неподалік від села Сухоліси слідчо-оперативною групою були знайдені «фрагменти черепа, які можуть належати Георгію Гонгадзе». Водночас у Генпрокуратурі відзначили, що останки черепа пошкоджені. Також у Генпрокуратурі з посиланням на попередній висновок експертів повідомили, що «на сьогодні знайдено фрагмент, за яким можна ідентифікувати череп».