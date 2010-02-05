Проти одного з кандидатів випущено антисемітські листівки

На Львівщині розповсюджують агітаційні листівки антисемітського змісту проти одного з кандидатів у президенти України.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Управління СБУ у Львівській області, невідомими особами через поштові скриньки громадян розповсюджувались листівки, в яких міститься інформація з антисемітським змістом стосовно одного з кандидатів на пост глави держави. Зважаючи на відсутність у вказаних матеріалах усіх необхідних реквізитів, їх поширення містить ознаки порушення виборчого законодавства.

Також у приміщенні виборчої дільниці у с.Гірське Миколаївського району Львівщини було виявлено пачку листівок (близько трьох тисяч примірників) з інформацією, що дискредитує одного з кандидатів на пост Президента України, інформує прес-центр УСБУ.

Про ці випадки порушення виборчого законодавства поінформовано Головне управління МВС України у Львівській області.