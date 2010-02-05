Ющенко зняв Харківського губернатора

Президента України Віктор ЮЩЕНКО підписав Указ № 116/2010 «Про відставку голови Харківської обласної державної адміністрації».

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

“Відповідно до частини десятої статті 118 Конституції України прийняти відставку голови Харківської обласної державної адміністрації АВАКОВА Арсена Борисовича”, - говориться в документі.

Довідка УНІАН, 3 лютого Харківська облрада на 53-й сесії 5-го скликання висловила недовіру голові облдержадміністрації Арсену АВАКОВУ. Питання про недовіру губернаторові було внесене фракціями Партії регіонів і Комуністичної партії. За це рішення проголосували 105 депутатів з 107 присутніх.

Своє рішення депутати мотивували тим, що А.АВАКОВ використовує адміністративний ресурс під час виборів Президента України.