Балога атаку коаліції вважає примітивною

Звернення трьох народних депутатів до Генеральної прокуратури з вимогою перевірити, чи впливає Секретаріат Президента України на діяльність Служби безпеки України, продиктоване суто кон’юнктурними міркуваннями політиків і є набором чуток та домислів.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це сьогодні заявив глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА.

За його словами, депутатське звернення є чистої води піарівським кроком і взірцем примітивної інформаційної атаки. Наприклад, у документі йдеться про «факти незаконного впливу», при цьому жодного аргументу не наводиться, натомість текст рясніє чутками, здогадками і припущеннями. «На сьогодні ніхто не знайде бодай якогось доказу втручання Секретаріату Президента в діяльність Служби безпеки. Спецслужба самостійна у здійсненні покладених на неї повноважень, керується законом і вільна від зовнішнього впливу», – наголосив В.БАЛОГА.

Водночас глава Секретаріату зазначив, що за Конституцією Президент забезпечує національну безпеку і є Верховним Головнокомандувачем. У рамках виконання цих функцій глава держави, зокрема, здійснює кадрові призначення у Збройних Силах і спеціальних службах. Тому Секретаріат ретельно готує відповідні персональні пропозиції, спираючись на подання керівництва СБУ. «Жоден фаховий юрист не знайде в цьому ані найменших ознак втручання у діяльність Служби», – відзначив В.БАЛОГА. Він вказав, що останні призначення в командній ланці спецслужби мають посилити її діяльність на пріоритетних напрямках державної безпеки. Невдовзі, повідомив глава Секретаріату, Президент своїм Указом призначить і нового голову СБУ. «Це буде чесний і відданий Україні професіонал, який зможе підняти ефективність і авторитет Служби безпеки», – сказав В.БАЛОГА.

Глава Секретаріату Президента звернув увагу, що своїм необгрунтованим зверненням до Генеральної прокуратури народні депутати з парламентської більшості намагаються відвернути увагу суспільства від «генеральського хаосу» в підконтрольному урядові Міністерстві внутрішніх справ. «Варто було звернути увагу Генпрокуратури на те, з яких міркувань і в який спосіб призначалися на керівні пости в міліції люди з вельми небездоганною репутацією. Однак тут у депутатів з проурядової фракції пильність, зрозуміло, притупилася», – зауважив В.БАЛОГА. Він також вказав, що разом із народними депутатами від Партії регіонів звернення підписав депутат-бютівець Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО, який «відомий викривальними заявами, так ніколи і не доведеними в суді».

Глава Секретаріату сподівається, що Генеральна прокуратура зробить об’єктивний і безсторонній висновок на депутатське звернення. В.БАЛОГА готовий офіційно надати всі необхідні пояснення. Водночас він висловив упевненість, що наведені у документі припущення будуть спростовані у ході прокурорської перевірки. «Тоді депутати мають, принаймні, публічно вибачитися за поширення недостовірної інформації», – наголосив В.БАЛОГА.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого народні депутати Володимир СІВКОВИЧ, Ігор МІТРОШКІН (члени фракції Партії регіонів) та Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО (фракція БЮТ) направили звернення до ГПУ з вимогою офіційного розслідування фактів впливу Секретаріату Президента на керівництво Служби безпеки України.

Зокрема, за словами авторів звернення, «затягуючи протягом декількох місяців призначення нового голови СБУ, Секретаріат Президента здійснює в ручному режимі управління спецслужбою, переслідуючи при цьому не державні, а приватні політичні інтереси».

Також, стверджується у зверненні, «при відсутності голови СБУ активно йде призначення його заступників з подачі Секретаріату Президента. На керівні посади в СБУ призначаються люди, які не мали досвіду роботи в СБУ. Свої посади ці люди отримують не через професійні якості, а завдяки лояльності до президентського оточення».

Ситуація, що складається на сьогодні, на думку депутатів, веде до знищення СБУ як спецслужби.

Сьогодні в Службі безпеки України заперечили вплив Секретаріату Президента на кадрові призначання керівного складу Служби.